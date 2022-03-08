8 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Италия впервые вошла в список недружественных России стран. Многие итальянцы считают это результатом некомпетентности властей, которые вместо развития отношений с Москвой отправляют оружие на Украину.

Владимир Бадмаев, , 10:39 — REGNUM Россия расширила список недружественных стран, который ранее включал только США и Чехию. В новый перечень вошли все страны Евросоюза, в том числе Италия. Эта новость вызвала тревогу у жителей республики, многие из которых считают, что в этом виноваты итальянские власти.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи соцсетей отмечают, что Италии и всей Европе было бы выгоднее развивать отношения с Россией, вместо конфронтации из-за желания США втянуть Украину в НАТО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это вина наших некомпетентных политиков, которые, вместо посредничества, поставляют оружие Украине», — считает Франка А.

«Он должен был подарить нам цветы после того, как мы отправили на Украину оружие?» — не понимает Даниеле Г.

Два офицера итальянской армии наставничают над офицерами украинской армии Nara.getarchive.net

«Мы в логике контекста воюем — не напрямую (пока, по крайней мере), а снабжаем оружием и военным материалом Украину. А мы ожидали, что они будут нам хлопать в ладоши?» — добавил Луиджино Б.

«Чего мы ожидали? Все политики, а также пресса и телеканалы предлагают вооружить украинцев и громко заявляют о санкциях (санкции, за которые мы дорого заплатим)», — отметил Джузи Б.

«На каждое действие есть реакция. Европа должна была играть роль посредника, а не усугублять ситуацию санкциями», — полагает Фемио Б.

«Нормально, мы на 40% зависим от России по поставкам газа, в сфере моды россияне — лучшие клиенты, но оружие и солдат мы отправляем на Украину… Что происходит в головах у политиков и многих итальянцев?» — задаётся вопросом Роберто Ф.

«Учитывая, кто у нас сидит в правительстве, я нисколько не удивлена. Мы лишь вассалы США и ЕС. Им всё равно! Самую высокую цену во всей этой истории платят простые люди», — рассуждает Мария М.

«Если Ди Майо (Луиджи, министр иностранных дел Италии) не закроет свой рот, мы будем в верхней части списка», — пошутил Фабио К.

Луиджи Ди Майо Democracy International

«Это значит, что иметь такого министра иностранных дел, как Ди Майо, — это настоящая драма», — поддержал Дарио Р.

«Путин крайне опасен, но он человек, который делает то, что говорит. Нашим политикам трудно справиться с таким, потому что они не привыкли иметь дело с тем, что реально делает то, что говорит», — пишет Альфонсо Мария Э.

«Италия враждебна не только к России, но и итальянцам», — вставил Раффаэлло Ф.

«Италия продолжает вводить санкции, которые приносят пользу только США. Мы получим энергетический и продовольственный кризисы из-за чужой войны. Мне не кажется, что я вижу желание остановить эту войну», — отметил Джан-Мария М.

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