Чита, , 07:55 — REGNUM Творческие коллективы Забайкалья поддержали всероссийскую хоровую акцию «ZаМир», которая поводится по всей стране в поддержку жителей Донбасса. Подробности сообщает министерство культуры региона.

Снимок экрана 2022-03-08 в 11.52.03 Министерство культуры Забайкалья

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В рамках проекта исполняется песня «Хотят ли русские войны» на музыку Эдуарда Колмановского и стихи Евгения Евтушенко или любая другая патриотическая композиция. Акция запущена российским актером Владимиром Машковым и уже нашла поддержку у известных россиян.

Забайкальцы принимают активное участие в проекте. Театр песни и танца «Zабайкалье», краевое училище искусств, ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», Дом офицеров Забайкалья, хор ветеранов «Россияне», детский хор и вокальный ансамбль «Элегия» Детской музыкальной школы города Борзи, а также коллективы Кыринского, Оловяннинского, Шелопугинского, Петровск-Забайкальского, Тунгокоченского, Агинского, Красночикойского, Нерчинского и других районов края поддерживают жителей Донбасса.

Под лозунгами «Мы — за мирное небо» и «НЕТ нацизму» участники размещают видеозаписи с исполнением патриотических и военных песен в своих соцсетях с хэштэгами #ЗаПрезидента #СвоихНеБросаем #РусскаяВесна.

По итогам акции будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни «Хотят ли русские войны» хоровыми коллективами страны. Видео будет представлено сегодня, 8 марта, на различных интернет-платформах, а также в эфирах федеральных каналов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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