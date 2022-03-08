Сеул, 8 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Представители Samsung Electronics заявили, что компания столкнулась с инцидентом в сфере кибербезопасности, в результате которого утекли некоторые внутренние технические данные. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Twimg.com Хакер

Ранее на специализированных форумах появились сообщения, что хакерская группировка Lapsus$ похитила некоторые внутренние данные компании Samsung. Отмечалось, что часть из этих данных была опубликована на хакерских интернет-ресурсах.

Представители Samsung Electronics подтвердили, что хакерам удалось получить доступ к некоторым внутренним системам компании. При этом в Samsung не назвали конкретную хакерскую группировку, которая стоит за этой атакой.

В Samsung отметили, что личные данные клиентов компании не пострадали. Результаты первоначальной проверки показали, что хакеры получили доступ к исходному коду некоторого программного обеспечения, связанного с работой устройств Galaxy.

«Мы приняли меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — подытожили в Samsung.