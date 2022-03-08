Киев, , 07:40 — REGNUM Дипломатическое взаимодействие относительно событий на Украине обсудили в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом 7 марта сказано в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Уточняется, что в ходе беседы Блинкен заявил Кулебе о поддержке народа и властей Украины. Стороны обсудили «продолжающееся дипломатическое воздействие» двух стран, направленное на прекращение Россией спецоперации на территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах Кулебы и Блинкена на украинско-польской границе. По словам главы МИД Украины, Блинкен обещал рассмотреть возможность усиления обороноспособности Украины. Также, по словам Кулебы, глава Госдепа отметил «невиданную поддержку Украины во всём мире».

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