8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Некоторые эксперты предполагают, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией может произойти уже в этом году. Тогда в широком смысле можно будет говорить не только о начале процесса по формированию новых отношений между Баку и Ереваном, но и в контексте геополитики всего Закавказья и Ближнего Востока.

Станислав Тарасов, , 10:39 — REGNUM



Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что подписание конкретного мирного договора с Азербайджаном «на самом высоком уровне является одним из приоритетов повестки правительства». При этом указывается, что «правительство Армении руководствуется стратегией провозглашения эпохи мирного развития Армении и региона Южного Кавказа, и оно, естественно, проявляет готовность предпринимать определенные шаги в этом направлении». Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также говорил, что в повестке дня стоит вопрос об открытии региональных коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, вопрос о начале переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном.

О мирном договоре между Баку и Ереваном говорят не первый день. Эта проблема встала сразу после подписания мирного соглашения 9 ноября 2020 года в формате Россия — Азербайджан — Армения, завершившего вторую карабахскую войну. Недавно к этой теме в очередной раз вернулся президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выставил ряд условий. По его словам, мирный договор возможен и должен быть подписан на основе международных правовых принципов и первым делом страны должны признать взаимную территориальную целостность. Поэтому из логики заявления Пашиняна, говорящегося о готовности начать этот процесс, следует, что Ереван принимает предлагаемый Алиевым базовый принцип. Во всяком случае, иного комментария правительство Армении не предложило. Более того, в Ереване связывают этот вопрос с проблемами открытия региональных коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, но не с проблемой определения статуса Нагорного Карабаха. Значит, дело за тем, чтобы Ереван и Баку назначили спецпредставителей или создали комиссию по подготовке этого документа и вступили в дипломатический контакт.

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 10 ноября 2020 г President.az

Очевидно, что, если события станут развиваться по такому сценарию, это будет означать прорыв в ситуации. Пашинян отрекается от Карабаха, признавая его «неотъемлемой частью Азербайджана», и выпадает из игры на карабахском направлении, передавая эстафету сопредседателям Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США. В таком случае Баку предстоит представить новый концептуальный документ, касающийся судьбы армянского анклава в Нагорном Карабахе. Факт существования данной проблемы недавно признал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. К тому же это вписывается в условия Алиева. Тем не менее, как недавно говорил глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время правительственного часа в парламенте, до сих пор не создана комиссия по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы и «идет только обсуждение запуска данного процесса». Может быть, проблема будет решаться по-японски: сначала границы, а потом мирный договор. Но можно и в формате мирного договора решить проблему границ.

Джейхун Байрамов Musafir~azwiki

Если это действительно так, то за словами Еревана и Баку о готовности подписать мирный договор должны следовать конкретные дела. Тогда в ситуации будет обозначена предельная ясность: Азербайджан фиксирует на правовом уровне свои достижения в ходе второй карабахской войны, Армения признает сложившееся геополитическое положение. Но в нынешней ситуации есть еще один важный нюанс. Байрамов говорил о предложении подписать мирный договор с Арменией на совместной пресс-конференции с находящимся в Азербайджане с визитом главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу: «Мы, Азербайджан и Турция, направляем Армении послание — в регионе необходимо создать добрососедские отношения между странами. Мы расцениваем это положительно. Наша позиция всегда опиралась на международное право. Между Азербайджаном и Турцией существует полная координация». Как ни крути, но Баку и Анкара продолжают действовать на армянском направлении в тандеме и процесс нормализации армяно-турецких отношений остается важным дополнением к армяно-азербайджанскому урегулированию.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

Теперь, как подтвердили и в Анкаре, и в Ереване, готовится очередная встреча спецпредставителей двух стран по этому вопросу. Мирзоян также примет участие в дипломатическом форуме в Анталье. В этой связи Пашинян не исключает даже проведение встречи на уровне глав государств. Поэтому в широком смысле можно говорить не только о начале процесса по формированию новых отношений между Азербайджаном и Арменией, но и в контексте геополитики Закавказья и Ближнего Востока. Кстати, некоторые российские эксперты предполагают, что переговоры между Баку и Ереваном будут непростыми, но подписания мирного договора можно ожидать уже в этом году.