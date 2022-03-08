Москва, , 07:23 — REGNUM Члены российского экипажа Международной космической станции поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеоролик опубликован 8 марта на странице космонавта Антона Шкаплерова в социальной сети «ВКонтакте».

Вид на Землю с борта МКС Goodfon.ru

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"Весна — это время обновления и новых надежд. Вы, дорогие женщины, делаете наши жизнь лучше, наполняете её смыслом. Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем геройские поступки», — отметил космонавт Пётр Дубров.

«Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой», — пожелал космонавт Шкаплеров.

Также в поздравительном ролике показали кадры с сотрудницами госкорпорации, выполняющими свою работу. В настоящее время в российский отряд космонавтов входит одна женщина — Анна Кикина. Она является членом дублирующего экипажа корабля «Союз МС-21», который должен отправиться к МКС 18 марта 2022 года.