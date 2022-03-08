Тюмень, 8 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Тюменской области в ночь на 8 марта в селе Армизонское 17-летний подросток на отцовской «Ладе» въехал в автомобиль, стоящий на парковке у местного бара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Подросток приехал в бар из села Красноорлово и выпил, как он уверяет, лишь бутылку пива. Показания алкотестера составили 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На несовершеннолетнего, не имеющего ещё в силу возраста водительского удостоверения, был составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения без прав. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении его законных представителей к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале под Тюменью школьница из села Успенка на автомобиле «Черри» врезалась в опору освещения на 295-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Пострадала её несовершеннолетняя пассажирка