Айова-Сити, США, , 06:35 — REGNUM Один ученик погиб, двое получили серьёзные ранения в результате стрельбы в школе в американском штате Айова. Об этом 7 марта сообщила телекомпания CNN.

Стрельба U.S. Department of Defense

Нападение на школу произошло в городе Де-Мойн около 14:48 по времени Западного побережья США. По предварительной информации, стрельба велась из проезжавшего мимо здания школы автомобиля.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила троих тяжело раненых школьников: юношу 15 лет и двух девушек 16 и 18 лет. Все пострадавшие были госпитализированы, однако юноша скончался в больнице от полученных ран. Двое других пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что подозреваемые в стрельбе были задержаны, обвинения им на настоящий момент ещё не предъявлены. Полиция начала расследование инцидента, занятия в школе отменены, с учениками и учителями работает группа психологов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Техас 16-летняя девушка получила огнестрельное ранение в ногу возле школы.

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