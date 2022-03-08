Вашингтон, 8 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Более 25 тыс. кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, заблокировала в рамках санкций американская криптобиржа Coinbase. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба биржи.

Negative Space Криптобиржа

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Уточняется, что криптобиржа в ходе проведённого собственного расследования выявила ряд лиц, которые подозреваются в осуществлении незаконной деятельности. В связи с этим Coinbase приняла решение о блокировке более 25 тыс. адресов, связанных с российскими физическими лицами или организациями.

Отмечается, что криптобиржа считает введение санкций важным шагом для укрепления «национальной безопасности и сдерживания неправомерной агрессии», полностью поддержэивает усилия государственных ведомств и принимает меры для блокировки доступа субъектам, находящимся под санкциями.

В Coinbase пояснили, что при обработке поступившей заявки на открытие счета физическим и юридическим лицам обязательно предоставлять личную информацию, включающую имя и страну проживания. Полученные данные Coinbase сверяет с санкционными списками. Информация о кошельках после их обнаружения была передана правительству США.