Краснотурьинск, Свердловская область, , 05:59 — REGNUM В Свердловской области проводится проверка о факту гибели шахтёра в результате обрушения породы в шахте посёлка Воронцовка городского округа Краснотурьинск. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

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Свои проверочные мероприятия проводит и прокуратура, информирует старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, порода обрушилась вечером 7 марта. Погиб шахтёр.

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