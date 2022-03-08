Краснотурьинск, Свердловская область, 8 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится проверка по факту гибели шахтёра в результате обрушения породы в шахте посёлка Воронцовка городского округа Краснотурьинск. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

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Свои проверочные мероприятия проводит и прокуратура, информирует старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, порода обрушилась вечером 7 марта. Погиб шахтёр.