Краснотурьинск, Свердловская область, , 05:45 — REGNUM В Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте на территории посёлка Воронцовка городского округа Краснотурьинск. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Шахта

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Авария случилась 7 марта. Погиб шахтёр, который оказался под завалами. О произошедшем правоохранительные органы проинформировал зам. гендиректора по безопасности и режиму ОАО «Богословское рудоуправление».

Погибшим оказался житель Челябинской области 1978 года рождения. Он работал вахтовым методом и в момент трагедии выполнял горнопроходческие работы.