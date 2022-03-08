Тюмень, , 04:22 — REGNUM В Тюмени волонтёры центра развития добровольчества несколько дней поздравляют женщин на улицах города с праздником весны. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Тюменские серебряные волонтёры присоединились к акции «Вам, любимые!» Пресс-служба центра развития добровольчества Тюмени

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На площадках от торгово-развлекательного центра «Гудвин» до Технопарка добровольцы дарят тюменкам открытки, цветы, внимание и хорошее настроение. Традиционно с особенной теплотой волонтёры Победы поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, акция акция #ВамЛюбимые ежегодно проходит по всей России. К участию в ней присоединяется всё больше активистов, организаций и учреждений.