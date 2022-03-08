Нью-Йорк, США, , 04:12 — REGNUM Число погибших среди мирного населения Украины растёт в том числе из-за бесконтрольной раздачи стрелкового оружия гражданам. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 8 марта в ходе заседания Совбеза организации.

Василий Небензя Russiaun.ru

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Небензя приветствовал отражение факта массового распространения на территории Украины стрелкового оружия, которое произошло по вине властей страны. Российский дипломат отметил, что большая часть оружия попала в руки радикально настроенных националистов и намеренно освобождённых из мест лишения свободы заключённых.

По словам Небензи, последствия такого безответственного поступка властей Украины уже можно наблюдать. Число жертв среди мирного населения от рук радикалов увеличивается с каждым днём, в первую очередь, в Киеве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил Небензя, в заложниках у радикальных националистов на территории Украины находятся более 1,5 иностранных граждан.

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