Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Более 1,5 тыс. иностранных граждан удерживают в заложниках украинские радикалы в городах Украины. Об этом 8 марта сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по гуманитарной ситуации на Украине.

Василий Небензя Un.org

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По словам Небензи. у России особую обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что украинские радикалы удерживают в качестве живого щита более 1,5 тыс. иностранных граждан в городах Украины. Российский дипломат отметил, что по ситуации с иностранцами Москва проводит работу через соответствующие дипломатические ведомства.

Постпред России при ООН подчеркнул, что опасность для мирных граждан в зоне проведения спецоперации представляют не российские военные, а радикальные националисты, захватывающие в заложники население городов и использующие мирных людей как живой щит.

Кроме того, Небензя уточнил, что на настоящий момент с территории Украины в Россию прибыли более 168 000 человек, из них 43 469 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Небензя выразил надежду на то, что ЮНИСЕФ будет сохранять беспристрастность по ситуации на Украине.

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