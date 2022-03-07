Нью-Йорк, США, 8 марта, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Надежду на сохранение ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) непредвзятости в оценке ситуации на Украине выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 8 марта на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Небензя отметил, что Россия видела непредвзятость ЮНИСЕФ в оценке и реагировании на конфликт на территории Украины в течение тех восьми лет, что он продолжается. По словам российского дипломата, Фонд не закрывал глаза на обстрелы и бомбёжки городов Донбасса и связанные с этим проблемы детей.

Небензя заявил, что Россия рассчитывает и впредь на непредвзятость ЮНИСЕФ, какая была проявлена Фондом в ситуации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Дмитрий Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией.