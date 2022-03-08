Киев, , 02:28 — REGNUM Дату нового раунда переговоров между Россией и Украиной не смог назвать глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он сообщил 7 марта в своём Twitter.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

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«Когда пройдет новый раунд переговоров с РФ, пока не известно», — пояснил глава МИД Украины.

Напомним, третий раунд переговоров между представителями России и Украины состоялся 7 марта в Беловежской Пуще. Как отметил руководитель российской делегации Владимир Мединский, ожидания от переговоров не оправдались, но он выразил надежду, что в следующем раунде удастся сделать существенный «шаг вперёд».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала контакт министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лавроваи Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции, который запланирован на полях Анталийского дипломатического форума.

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