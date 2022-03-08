Москва, 8 марта 2022, 02:03 — REGNUM Российских женщин поздравил с Международным женским днём президент России Владимир Путин. Видеообращение по случаю праздника опубликовано 8 марта пресс-службой главы государства.
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Российский лидер указал, что 8 марта является одним из самых любимых праздников в стране. Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
Также в своём поздравлении глава государства обратился к женщинам-медработникам, которые трудятся в больницах, поликлиниках и других медучреждениях на самых разных уровнях, — от нянечек и санитарок до главных врачей. Путин отметил, что в последние два года этим женщинам пришлось работать в непростых условиях, порой с запредельно высокими нагрузками, и самоотверженно бороться за жизнь и здоровье пациентов. Глава России выразил сердечную благодарность женщинам-медработникам.
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