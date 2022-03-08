Москва, 8 марта 2022, 01:42 — REGNUM Предложение установить выплаты для семей, получающих невысокие доходы, с детьми от восьми до 16 лет, сделал президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения к женщинам по случаю Международного женского дня, опубликованного 8 марта пресс-службой главы государства.
Данная мера начнёт действовать с 1 апреля текущего года, первые выплаты семьи с детьми должны получить уже в мае текущего года.
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Глава государства напомним, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Материальную помощь получают и родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.