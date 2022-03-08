8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили ноутбук НАТО, который был обнаружен в одном из штабов неонацистской организации на Украине.

Тимур Кондратьев, , 11:00 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что в одном из штабов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили ноутбук, имеющий лицензионный номер реестра НАТО, на котором была обнаружена детализированная карта местности с нанесённым расположением подразделений Народной милиции ДНР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вы всё врёте! Ноутбук сам пришёл!» — шутит Дмитрий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что активное взаимодействие НАТО с Украиной не ограничилось лишь совместными военными учениями вооруженных сил. Граждане уверены, что альянс формировал на украинской территории неонацистские бандформирования для того, чтобы спустить их с цепи на Россию и жителей Донбасса.

«Так-то НАТО помогает нацикам разведданными давно. Постоянные совместные учения, западные военные инструкторы приезжали», — напоминает Анастасия О.

«Это является доказательством того, что НАТО напрямую связано даже не с ВСУ, а именно с нацистскими формированиями на территории Украины», — указывает Дмитрий Б.

Украинские националисты spoilt.exile

У некоторых комментаторов данный факт не вызвал удивления, ведь НАТО десятилетиями ведёт войну против России, используя при этом даже самые грязные методы, включая неонацистов.

«И чего? Тут надо было удивиться? Никто не знал, что американцы вместе с НАТО воду мутят на Украине и уничтожают население? Нацистов к власти привели тоже американские ставленники! Все об этом знают на протяжении восьми лет», — поделился своим мнением Андрей С.

«Так ведь ясень пень, натовцы курируют весь этот проект под названием «Незалежность», — считает Пётр П.

Часть людей предлагает продемонстрировать этот ноутбук в качестве доказательства вины руководства Североатлантического альянса в военной подготовке нацистов на Украине. Люди уверены, что международный трибунал не сможет игнорировать подобные факты.

«А теперь самим НАТО надо в морду тыкать этим ноутбуком, чтобы заткнулись, собаки. Пока мы с ними со всеми цацкались, НАТО активно выращивало нацистов на Украине», — пишет Сергей Ш.

«Можно смело утверждать, что если бы не наша эта спецоперация, НАТО и Америка развернули бы своё оружие на Украине, а потом напали бы на Россию. Спасибо руководству Российской Федерации за решительный шаг по обеспечению безопасности нашей страны!» — пишет Александр П.

Солдаты НАТО U.S. Department of Defense

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководство поступило верно, начав спецоперацию по денацификации Украины, ведь НАТО курировало украинские неонацистские формирования не для того, чтобы эти бандиты сажали цветочки.

«Судя по всему, не помогли эти разведданные нацикам. Английский не знают, может быть. Разведке США слабо можно верить, там у них глава страны тёплое с мягким путает, падает и спит. Анекдотичный тип. Маразматики, клоуны у власти страны. Забавно, что Путина, по мне, гордо вписавшего своё имя в историю мира, пытаются оскорбить те, кто своё имя-то без ошибок написать не могут», — отмечает Наталия П.

Нашлись и те, кто заметили, что участие НАТО в подготовке нацистов не помогает преступникам скрыться от неминуемой кары, которую им несёт российский солдат.

«В итоге даже при активной поддержке НАТО, нацики украинские всё равно проигрывают. Если за них «весь мир», то какого чёрта вас все кинули, господа бандеровцы. Просто всех пугает правда», — считает Олег Р.

Напомним, 6 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на пресс-конференции о том, что в одном из штабов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили ноутбук, имеющий лицензионный номер реестра НАТО, на котором были обнаружены различные разведданные. Глава республики отметил, что на устройстве находилась детализированная карта местности с нанесенным расположением подразделений Народной милиции ДНР.