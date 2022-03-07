Москва, 8 марта, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Военнослужащие срочной службы и резервисты не задействованы и не будут задействованы в проведении спецоперации России на Украине. Об этом 8 марта сообщил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к женщинам по случаю праздника 8 Марта, опубликованном пресс-службой главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Российский лидер обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских военнослужащих, которые в настоящее время «защищают Россию в ходе специальной военной операции».

Президент России Владимир Путин «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — сказал глава России.

Президент России отметил, что все поставленные задачи выполняют только профессиональные военные и выразил уверенность в том, что военнослужащие смогут надёжно обеспечить мир и безопасность для народа России.

Также президент Путин выразил слова уважения женщинам-военнослужащим, выполняющим свой долг в рядах Вооружённых сил России, и выразил им слова благодарности за верность Отечеству.