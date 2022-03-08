Москва, , 00:28 — REGNUM Когда министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил об экономической и финансовой войне Евросоюза против России, пафос с речи французского чиновника удачно сбила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Мы давно это поняли. Лет восемьсот назад». Россия будет ограждена не только от иностранных инвестиций, но от западного влияния, что является отличной новостью, пишет Институт РУССТРАТ.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе Запад начал накладывать ежедневно усиливающиеся санкции на нашу страну. Но если трезво оценить ситуацию, станет понятно, что каждая медаль имеет обратную сторону, уверены эксперты Института РУССТРАТ. Оппозиционные НКО потеряют финансирование, западные ценности утратят популярность, а подрастающее поколение не будет рассматривать кривляние в интернете в качестве заработка.

По опыту 2014 года можно с уверенностью утверждать, что антироссийские санкции только помогут отечественному производству и усилят экономику страны. Когда на Россию восемь лет назад наложили жёсткие ограничения, всего три года понадобилось российским хлеборобам и свиноводам, чтобы наполнить внутренний рынок своей продукцией, а излишки продавать за границу.

Сейчас под ударом оказалась и финансовая система, но эти же ограничения помогут прекратить утечку капитала из страны, то есть инвестиции достанутся отечественным производствам.

За последние годы много талантливых представителей подрастающего поколения предпочитали учиться за рубежом, где им прививали феминизм, ЛГБТ-принципы, идеи BLM и неприятие традиционных ценностей. Попытка оградить Россию Железным занавесом 2.0 даст уникальную возможность защитить отечественная молодёжь от агрессивного навязывания деструктивных западных «ценностей», констатировали в Институте РУССТРАТ.