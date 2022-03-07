Кабул, 8 марта, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Афганистана Шахнаваз Танай умер от остановки сердца. Об этом 7 марта сообщает Аfintl.com со ссылкой на его семью.

(сс) Masoud Akbari Кабул

По словам членов семьи, мужчина жаловался на боли в груди и приехал в Пакистан на лечение.

Шахнаваз Танай был министром обороны в конце 1980-х при докторе Наджибулле.

Танай родился в 1950 году в провинции Хост, а затем учился в военно-учебных заведениях в Кабуле и в СССР.

Шахнаваз Танай был видным членом Народно-демократической партии Афганистана. В 1990 году он организовал попытку военного переворота против доктора Наджибуллы, бывшего тогда президентом. Попытка переворота провалилась, и Танай бежал в Пакистан.

Танай был кандидатом в президенты Афганистана на выборах в 2009 году. Он также возглавлял Партию движения за мир.