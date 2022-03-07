Донецк, , 23:12 — REGNUM Три населенных пункта у административной границы с Запорожской областью Украины взяли под контроль военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 7 марта замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подразделения Народной милиции ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что поселок Молочный и Первомайск в Донбассе обстреляли украинские силовики.