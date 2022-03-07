7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:50 — REGNUM Информация о том, что боевики подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, в результате чего погибли двое гражданских и четверо получили ранения, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Международных наблюдателей поставить в гумкоридоры и пусть они сопровождают жителей. Они же так переживают за них!» — предлагает Оксана С.

Многие пользователи оказались шокированы уровнем цинизма, который проявляют украинские неонацистские группировки по отношению к простым мирным гражданам.

«Нациков самих бы пустить по такому коридору. И расстрелять так же, как пуляют они по мирным жителям. Шакалы настоящие! Что делают… просто ужас! Бедные мирные люди, они не заслужили гибнуть от бандеровских рук. Неужели у нацистов у самих нет семей и детей? Или настолько мозг промыт, что им плевать, в кого стрелять? Слов нет», — написала Светлана М.

Чистописание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские боевики используют мирное население в качестве живого щита.

«Ничего удивительного в этом нет. Именно такого отношения к мирному населению и стоило ожидать от этих мразей», — считает Светлана С.

«А что делать тогда предлагается? Нацисты держат мирное население в заложниках. А российские войска как-то не привыкли утюжить по городам. Я не могу для себя ответ найти, что делать», — написала Лена Л.

Часть людей полагает, что так долго продолжаться не может и вскоре Народная милиция ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ освободит Мариуполь от засевших там неонацистских бандформирований.

«Видимо, неминуемо последует штурм. Либо армия РФ вместе с ДНР и ЛНР будет по сантиметру освобождать украинскую землю от нацистской мрази. Оба варианта имеют в себе большие издержки, но исход будет один — победа России над мировым злом. Аминь», — указывает Алексей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что после освобождения у местного населения не останется сомнений в том, что бандеровцы — зло, с которым необходимо бороться.

«Господи, какие же твари! Как вообще Земля таких носит?! Били их наши деды, и внукам-правнукам добивать приходится. Искренне сочувствую горю мирных жителей Украины. Милые, держитесь, мы не враги, несмотря на всё, что вы о нас думаете. Время всё расставит на свои места. Мужчины наши, наши герои, мы с вами всей душой! Возвращайтесь! Обязательно возвращайтесь! Мы очень Вас любим и ждём! Сила V правде!» — пишет Елизавета А.

Нашлись и те, кто уверены, что после того как на суд общественности стали предоставляться факты бесчинств, которые устраивают украинские неонацисты при потакательстве со стороны вооружённых сил Украины, российские граждане могут быть уверены, что руководство России всё делает правильно.

«Спецоперация России явным образом демонстрирует, кто нацист, а кто нацистов бьёт. А ведь ещё пару недель назад многие российские граждане даже в уме не держали, что в соседнем государстве завелось бандеровское осиное гнездо», — отмечает Анастасия Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что происходящее на Украине сегодня — это то, что не завершили советские солдаты после окончания Великой Отечественной войны.

«Дедушки, которые с Великой Отечественной войны возвращались, могли рассказать, что такое бандеровцы. Жаль, что руководство Советского Союза поступило так гуманно по отношению к этим нелюдям. Теперь это эхом отзывается на Украине», — поделился своим мнением Пётр Н.

Напомним, 6 марта пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила в своём Telegram-канале о том, что боевики подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, в результате чего погибли двое гражданских и четверо получили ранения.