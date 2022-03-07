Париж, , 22:44 — REGNUM К Российской Федерации и ее народу необходимо относиться с уважением. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями в коммуне Пуасси (столичный округ).

Эммануэль Макрон Цитата из видео elysee.fr

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«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — цитирует Макрона ТАСС.

По его словам, несмотря на разногласия нужно продолжать диалог с руководителями, так как однажды «предстоит вернуться за стол переговоров».

Напомним, ранее глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что дополнительные варианты санкций против РФ из-за спецоперации на Украине прорабатывает ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, отметил Путин, является защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.