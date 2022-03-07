Москва, 7 марта, 2022, 22:23 — ИА Регнум. 40% потребления голубого топлива в Европе обеспечивает Россия. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 7 марта вице-премьер России Александр Новак журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, — заявил Новак. — 40% этого потребления обеспечивает Россия».

По его словам, Россия всегда была надёжным партнёром.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что компании из Германии продолжат бизнес с Россией в области поставок энергоносителей.