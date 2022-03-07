Минск, 7 марта 2022, 21:59 — REGNUM Ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались. Об этом заявил 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский журналистам.
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«Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, — добавил он. — Но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед».
По его словам, переговоры между РФ и Украиной будут продолжены.
Как передавало ИА REGNUM, третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Белоруссии 7 марта.