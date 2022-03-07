Минск, , 21:59 — REGNUM Ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались. Об этом заявил 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский журналистам.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, — добавил он. — Но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед».

По его словам, переговоры между РФ и Украиной будут продолжены.

Как передавало ИА REGNUM, третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Белоруссии 7 марта.