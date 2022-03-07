Минск, , 21:42 — REGNUM Российская сторона поставила перед украинской делегацией вопрос ребром о гуманитарных коридорах. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник президента России Владимир Мединский.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы поставили вопрос ребром, — сказал Мединский. — … Надеемся, что, начиная с завтрашнего дня (8 марта), эти коридоры наконец заработают».

По его словам, украинская делегация дала российской стороне в этом свои заверения.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта в Белоруссии прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной.