Ростов-на-Дону, , 21:35 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов считает, что ничья с «Сочи» была бы более справедливым результатом.

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов Vk.com/fcrostov

«Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив, ведь моменты были у обеих команд. <…> Мы не досчитались сразу группы игроков. В то же время, мы проверили молодых ребят, которые неплохо себя проявили», — сказал наставник после матча.

ИА REGNUM сообщало, что 7 марта на стадионе «Ростов Арена» хозяева поля в матче 20-го тура чемпионата России потерпели поражение от «Сочи» со счетом 0:1. Единственный мяч в добавленное время забил полузащитник Кристиан Нобоа ударом с пенальти. 11-метровый был назначен после того, как мяч после рикошета попал в руку защитника «Ростова» Максима Осипенко.

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