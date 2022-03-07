Оренбург, 7 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области после COVID-19 выздоровели ещё 1575 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от этой болезни исцелились уже 164 032 пациента. А выявили в регионе 196 455 случаев коронавирусной инфекции.

В стационарах пребывают 870 человек. Из них 247 находятся в тяжёлом состоянии. Зарегистрировано 3762 летальных случая.