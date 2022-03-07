Грозный, 7 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. 7 марта в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Рубина». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Первый мяч в дебюте первой половины забил арендованный из «Краснодара» 22-летний российский центральный полузащитник Дании Уткин ударом со штрафного — 1:0. На 51-й минуте фланговый нападающий сборной Беларуси Виталий Лисакович сравнял счет, замкнув передачу Хвичи Кварацхелии — 1:1. В компенсированное время датский атакующий полузащитник Андерс Дрейер забил победный мяч — 1:2.

Бригада арбитров: Владимир Москалев | Алексей Лунев | Алексей Стипиди | Артур Федоров | Артем Чистяков.

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Нижич, Богосавац, Быстров, Бериша (Умаев, 77'), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Швец, 88'), Харин (Карапузов, 55'), Конате (Себай, 55').

«Рубин»: Дюпин, Талби, Бегич, Уремович, Ломовицкий, Самошников (Зотов, 46'). Зуев, Дрейер, Хакшабанович, Кварацхелия (Бакаев, 71'), Лисакович (Онугха, 90'.

«Рубин» одержал седьмую победу и набрал 25 очков, но остался на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с тридцатью очками опустился на седьмую строчку.