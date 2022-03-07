Москва, , 21:12 — REGNUM Коллективный Запад игнорирует опасность, исходящую от биолабораторий США, которые расположены на Украине. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящий момент на территории Украины находятся как минимум 15 учреждений, которые содержат в себе опасности пострашнее чумы и холеры, рассказал академик в беседе с ФАН. При этом страны Евросоюза, вовсю трубящие о необходимости «защиты прав личности» украинцев, эту ситуацию попросту не замечают.

Так, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению Онищенко, видит суть своей работы по обеспечению защиты прав граждан Украины лишь в накачке страны оружием.

«Может быть она что-то догадывается об этих лабораториях, вряд ли она точно что-то знает. Весь этот шабаш о защите прав украинцев, ни что иное, как Майн Кампф. Они без лекарств, без вакцин, без адекватной помощи сегодня. Если права человека измеряются суммами поставляемого оружия на эту территорию, то это уже не защита прав человека — это просто расходный материал, который используют для стравливания одного народа с другим. Они загребают жар чужими руками, и вот эта воинствующая акушерка это хорошо понимает», — заметил академик.

По мнению экс-депутата, ВС РФ должны незамедлительно взять объекты под контроль, пока опасность не перекинулась на территорию России.

Сейчас российские военные продолжают операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О ее запуске 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Армия постепенно освобождает украинские города от националистов, а также нейтрализует объекты военной инфраструктуры государства.