Берлин, , 20:52 — REGNUM Завтра, 8 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Сириль Грингор и Николя Дано.

В первом матче, состоявшемся 16 февраля в Вальс-Зиценхайме на стадионе «Ред Булл Арена», была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Забитыми мячами в той игре отметились Чиквубуйке Адаму (21' Бренден Эронсон) и Кингсли Коман (90' Томас Мюллер).

После 25-ти сыгранных туров немецкой Бундеслиги мюнхенская команда, одержав девятнадцать побед и набрав 59 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.