Ливерпуль, Великобритания, 7 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Завтра, 8 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан Диас и Роберт Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Первая игра, состоявшаяся 16 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (75' Эндрю Робертсон) и Мохаммед Салах (83' Вирджил ван Дейк).