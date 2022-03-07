Пермь, 7 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 5792 пациента. Такие сведения 7 марта приводит краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии с этой болезнью справились уже 295 880 человек. А выявили коронавирус у 337 183 граждан.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 254 пациента. 85 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от ковида уже 8452 человека.