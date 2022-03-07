Манчестер, Великобритания, 7 марта, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объявил отсутствие 37-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в заявке на матч 28-го тура АПЛ 2021/22 с «Манчестер Сити» (4:1).

(сс) Анна Нэсси soccer.ru Криштиану Роналду

«Варан и Шоу на неделе сдали положительные тесты на коронавирус. Кавани хорошо тренировался в последние несколько дней, но еще не набрал форму, чтобы полностью показать себя на поле. В пятницу у Роналду возникли проблемы с бедром, с того времени он не тренировался», — цитирует немецкого тренера пресс-служба «красных дьяволов».

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 (15+3) очков по системе гол+пас.