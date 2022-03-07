Лондон, 7 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В ближайшее время 25-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Дании по футболу Андреас Кристенсен подпишет с каталонской пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27. Об этом 7 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Ранее сообщалось, что Кристенсен намерен отвергнуть все контрактные предложения клубов Английской Премьер-лиги, так как не намерен портить отношения с лондонским «Челси», за который выступает с 2012 года после перехода из «Брондбю» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в 23-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.