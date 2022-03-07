Тюмень, 7 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году собираемость налогов выросла на 15% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщила руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова в своём докладе.

Сборщики налогов

В реальном выражении в бюджеты всех уровней поступило порядка 254 млрд рублей налоговых отчислений от юридических и физических лиц Тюменской области. В федеральный бюджет поступления, по сравнению с 2020 годом, выросли на 11%. В бюджет Тюменской области рост поступлений составил 20%.

Отмечается, что рост налоговых поступлений произошёл в Тюменской области несмотря на снижение тарифов для малого бизнеса с 30 до 15%, а поступления страховых взносов увеличились на 13%.