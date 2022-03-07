Манчестер, Великобритания, 7 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 37-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может перейти во французский «Пари Сен-Жермен», если английский клуб не сможет пробить в Лигу Чемпионов УЕФА по итогам текущего сезона. Об этом 7 марта сообщило издание Football Transfers.

(сс) Анна Нэсси soccer.ru Криштиану Роналду

За «красных дьяволов» Роналду выступает с 31 августа 2021 года после ухода из туринского «Ювентуса». «Манчестер Юнайтед» заплатил «старой синьоре» 15 миллионов евро за контракт португальца.

В текущем сезоне на счету 37-летнего нападающего пятнадцать забитых мячей и три результативные передачи в тридцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.