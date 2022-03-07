Бирмингем, Великобритания, , 20:01 — REGNUM Как сообщает издание Goal, главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассчитывает, что руководство клуба из Бирмингема выкупит 29-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Филипе Коутиньо Granada

Полузащитник каталонской «Барселоны» вторую половину текущего сезона проводит в «Астон Вилле» на правах аренды. В семи матчах Английской Премьер-лиги 2021/22 бразилец записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

На данный момент «Астон Вилла» с десятью победами и 33-мя набранными очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» 8 января 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.