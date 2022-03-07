Манчестер, Великобритания, , 19:56 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд может летом 2022 года перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом 7 марта сообщило издание The Times.

Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд Дарья Антонова © ИА REGNUM

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего один гол в четырех встречах.

Текущее соглашение Маркуса Рэшфорда с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 85 миллионов евро.