Таллин, , 19:47 — REGNUM В понедельник, 7 марта, цены на 98-й бензин на автозаправочных станциях Эстонии выросли до 1,999 евро евро за литр, на 98-й бензин — до 1,949, на дизельное топливо — до 1,889 евро. Об этом сообщил портал гостелерадовещания страны со ссылкой на данные АЗС страны.

Это новые исторические максимумы цен. Прежний рекорд (1,849 евро за литр 98-го бензина) был установлен в четверг, 3 марта 2022 года.

По словам главы Эстонского союза топливных компаний Марта Раамата, динамика цен на топливо пока только ухудшается: «Утренние новости о резком росте мировых цен на нефть говорят лишь о том, что ценовое давление на наших заправках, безусловно, продолжится».

Он добавил, что за ценовым давлением стоят различные факторы, но большинство из них связано с санкциями против России. «Хотя первый этап санкций на прошлой неделе фактически был принят, экспорт нефти из России под них не попал. В выходные дни (5−6 марта 2022 года — прим. ИА REGNUM) Белый дом США сообщал о том, что западные страны все же официально примут решение о введении нефтяного эмбарго. И, хотя пока это не решено, в понедельник, 7 марта, утром цена на нефть подскочила до 140 долларов, сейчас она торгуется где-то в районе 128 долларов», — добавил Раамат.

Для замены российской нефти Международное энергетическое агентство приняло решение запустить на рынок 60 млн баррелей нефти. «Экспорт российской нефти очень большой, порядка 5 млн баррелей, и по сути, чтобы успокоить рынки, ОПЕК тоже должна предпринять какой-то шаг, чего она до сих пор не сделала», — считает глава Эстонского союза топливных компаний.

Он считает, что в текущей рыночной ситуации прогнозировать, какой может быть максимальная цена на автозаправочных станциях, невозможно.