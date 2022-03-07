Киров, Калужская область, 7 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Киров Калужской области. Мужчина обвинён в неоднократных насильственных действиях в отношении сотрудников полиции, сообщили 7 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 15 декабря 2021 года в общежитие города Кирова прибыл инспектор по делам несовершеннолетних на проверку условий проживания малолетнего ребенка. Отец ребенка вступил в конфликт с инспектором, а затем пытался его задушить. После этого с мужчины была взята подписка о невыезде. По материалам уголовного дела, 18 января 2022 года, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вновь причинил телесные повреждения сотруднику полиции, прибывшему для исполнения своих обязанностей. В связи с допущенными систематическими нарушениями закона, а также в целях пресечения совершения повторных посягательств следователем было принято решение о задержании злоумышленника. Мужчина был помещён в изолятор временного содержания, где оказал сопротивление начальнику изолятора и ударил сотрудника при исполнении ногой.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа злоумышленнику грозит наказание по трём статьям уголовного кодекса России от 12 до 20 лет лишения свободы.