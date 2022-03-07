Париж, 7 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание RMC Sport, 23-летний универсальный нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму на прошедшей тренировке. Футболист может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом».

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

В ближайшее время Килиан Мбаппе пройдет медицинское обследование, после чего станет понятно, сможет ли нападающий принять участие в матче еврокубка.

9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первый матч, проходивший в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершился минимальной победой французского клуба со счетом 1:0.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 34-х матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 14-ю результативными передачами.