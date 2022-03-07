Москва, , 19:10 — REGNUM Воздушно-космические силы (ВКС) России в рамках спецоперации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ВКС РФ Минобороны.рф

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«Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов, — отметил он. — Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, являются целью операции.