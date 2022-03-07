Москва, 7 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине, сообщил журналистам секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

ИА REGNUM Андрей Турчак

Такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство, подчеркнул он.

Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании, сказал Андрей Турчак.

«Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне — Fazer. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против мёда», — отметил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что главная задача — сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри.