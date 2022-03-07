Грозный, , 19:05 — REGNUM Сегодня, 7 марта, в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Евгений Харин, Бернард Бериша, Игорь Коновалов, Даниил Уткин, Артем Тимофеев, Марат Быстров, Мохамед Конате.

«Рубин»: Юрий Дюпин, Монтассар Талби, Силвие Бегич, Александр Ломовицкий, Илья Самошников, Филип Уремович, Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Александр Зуев, Сеад Хакшабанович, Виталий Лисакович.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Алексей Стипиди.