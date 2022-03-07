Ростов-на-Дону, , 18:55 — REGNUM 7 марта в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» «Ростов» в матче двадцатого тура чемпионата России потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1. Единственный мяч на 90+2-й минуте встречи забил 36-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа ударом с пенальти.

Кристиан Нобоа Кирилл Венедиктов

Желтые карточки получили Кассьерра (13'), Сильянов (81'), Мелехин (82'), Мелкадзе (85'), Осипенко (90+3') и Песьяков (90+8'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Рустам Мухтаров.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Фольмер (Лангович, 12'), Сильянов, Мелехин, Осипенко, Гигович, Глебов, Хасимото (Кнудсен, 85'), Полоз, Альмквист (Мельников, 71'), Соу (Голенков, 84').

«Сочи»: Адамов, Дркушич, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Терехов (Макарчук, 63'), Нобоа, Заика, Ангбан (Юсупов, 47'), Бурмистров (Попов, 72'), Кассьерра (Мелкадзе, 72').

«Сочи», одержав двенадцатую победу и набрав 37 очков, обошел ЦСКА и поднялся на третье место. «Ростов» с восемнадцатью очками остался на четырнадцатой строчке в зоне вылета.