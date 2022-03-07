Санкт-Петербург, 7 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. 7 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Уфой» со счетом 2:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,39 по версии портала WhoScored был признан 23-летний фланговый атакующий защитник «сине-бело-голубых» и сборной России Данил Круговой, отметившийся забитым мячом, тремя успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 89%.

В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.